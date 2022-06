Elicottero scomparso, trovati cratere e detriti sul monte Cusna. Segnalazione di un escursionista

Trovati con ogni probabilità, ma non c'è ancora la certezza ufficiale, i resti dell'elicottero scomparso sul Monte Cusna, cima dell'Appennino reggiano. Nell'area vicino al rifugio Battisti, la Guardia di finanza sono stati trovati alle 11 di oggi, 11 giugno, i resti di un veivolo che potrebbe essere quello dell'elicottero scomparso giovedì mattina tra Toscana ed Emilia Romagna con a bordo il 33enne di Polverara Corrado Levorin, e sei passeggeri, quattro cittadini turchi e due libanesi. Si tratta dei turchi Serhat Kenar, Arif Cez, Ilker Ucak ed Erbil Altug Bulent e dei libanesi Chadi Kreidy e Tarek El Tayak. Sarebbe stato un escursionista a segnalare la presenza dei resti del velivolo. L'elicottero era diretto a Castelminio di Resana, nel trevigiano, nella sede dell'azienda Roto Cart: i manager stranieri erano buyer dell'azienda.

APPROFONDIMENTI PADOVA Elicotterista disperso, il papà va sul luogo delle ricerche:... IL VOLO SCOMPARSO Il mistero dell'elicottero disperso sull'Appennino, ancora... ERA DIRETTO A RESANA Elicottero disperso sull'Appennino tosco-emiliano: ricerche senza... PADOVA Corrado Levorin, pilota disperso, la passione per il volo e per il... PADOVA Elicottero disperso, il pilota è il padovano Corrado Levorin:... PADOVANO IL PILOTA Elicottero disperso tra Emilia e Toscana, era diretto a Resana: a...

Le ricerche sul Monte Cusna

Intensificate le ricerche sul Monte Cusna dov'è stato individuato un cratere e dei detriti sui quali saranno fatte in queste ore delle verifiche per accertare se si tratti proprio dell'elicottero scomparso giovedì. Una sparizione che da subito ha presentato molti punti oscuri, a partire dalla mancata attivazione degli allarmi sia da parte del pilota sia dalla sofisticata strumentazione di bordo. Allarme che in caso di caduta dell'elicottero sarebbe dovuto entrare in azione avvisando dell'incidente la sede centrale.