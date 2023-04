VEDELAGO (TREVISO) - Neon, campanella, piastrelle anni ottanta. Le scuole italiane, all’esterno si somigliano un po’ tutte. È dentro che le cose possono cambiare. Accade quando un insegnante di religione, già sindaco, si dedica all’educazione civica. E quando una sua allieva sindaco poi lo diventa. Matura l’idea che occuparsi della cosa pubblica abbia un senso, che nella vita non bastano il volontariato o la carità. Che per incidere bisogna impegnarsi anche all’interno della comunità. Questa è più o meno la storia della lista civica “I care”. Dove il candidato più anziano ha 27 anni. E gli altri sono per la maggior parte al primo voto. Ma hanno maturato competenze nel consiglio dei giovani, hanno testato il territorio e il ventre dell’elettorato in anni di attività dirette, dalle buone notizie al confronto con i cittadini.

Dal Consiglio dei giovani a quello dei "grandi", il sogno di "I care"



Una squadra che, come gli amori di un tempo, è “nata sui banchi di scuola”. Sui banchi della scuola secondaria di primo grado di Vedelago, per la precisione, dove insegna il professor Lorenzo Zanon, 64 anni, originario di Trebaseleghe e nominato cittadino onorario di Vedelago l’estate scorsa per il suo essere punto di riferimento per studenti e giovani da tantissime generazioni. E sarà lui a coordinare la lista il cui nome “I Care” è un chiaro richiamo al progetto che da anni lo stesso prof, con il supporto dell’amministrazione guidata dal sindaco Cristina Andretta porta avanti: l’intento è infatti quello di provocare la parte buona e positiva che ogni persona custodisce nel proprio cuore per dire forte e chiaro “I care”: mi interessa, mi riguarda, mi sta a cuore. «L’esempio nasce proprio dall’esperienza di don Milani a Barbiana - ribadisce Zanon - le nostre lezioni di religione sono state uno sprone a prendersi cura degli altri, perchè se la fede in Dio è un fatto privato, la religione vera si esprime nella relazione con le altre persone». Il salto alla politica maior nasce da tanti piccoli tasselli e in particolare dall’esperienza della “Fiera delle belle notizie” un progetto che da 10 anni vede i ragazzi mettersi in relazione non solo con belle news selezionate sui quotidiani ma anche con la ricerca fisica dei suoi protagonisti, invitati nella piazza del paese ogni anno a raccontarsi. «Questa squadra nasce da un sogno: portare nuova passione civile, generosità, coraggio, curiosità dentro e fuori dal municipio. Nasce dalla voglia di mettersi in gioco ed esportare nella comunità, tutta la comunità, i valori e i principi che accompagno il progetto “I care” che da anni portiamo avanti con i ragazzi a scuola. Valori come il rispetto, il dialogo e l’umiltà, che sono tra i capisaldi del nostro modus operandi. Questa lista racconta che Vedelago ha una gioventù splendida; che, Vedelago, pur con i suoi difetti, è un paese meraviglioso. Dice che possiamo fidarci del futuro e che il molto che c’è da fare è uno spazio libero per l’impegno, la creatività e la generosità delle persone».

La rampa di lancio a supporto di Marco Perin

La lista si schiera a supporto del vicesindaco uscente Marco Perin, quindi in continuità con l’attuale amministrazione. Vi compaiono i nomi giovani, in parte alle prese con la prima esperienza assoluta nel mondo dei ”grandi”. Come Benedetta Andreazza, 18 anni, attuale sindaco junior del consiglio comunale dei ragazzi e della ragazze. «Intraprendere il percorso di candidatura al consiglio comunale è sicuramente un’opportunità e spero di riuscire a coglierne le occasioni per crescere ed imparare meglio come funziona il mondo della politica» ha spiegato ieri alla presentazione della lista. Con lei Lorenzo Beghin, 19 anni, Rebecca Gastaldin, 18, Serena Pattaro 20, Nicolò Ferrario, 19. Anche Fatime Stojku, 22 è neofita: «A convincermi è stato il grande legame con il mio ex professore». In lista anche Thomas Cecchetto (19 anni), Anna Comiotto (20 anni), Federica Butnaru (18 anni), Marta Fontana (20 anni), Emanuele Pestrichella (19 anni), Marco Perin (25 anni). Tommaso Fuselli, 21 anni, studia commercio estero a Ca’ Foscari: «Sento di dover ringraziare il mondo degli adulti per la possibilità data a noi giovani di esprimersi e far valere le nostre idee».