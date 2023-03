Errore dello staff: nei social del candidato sindaco Giorgio De Nardi esce la foto di Padova invece di Treviso - Le immagini dei post

TREVISO - "Voi dove trovate la felicità?". È sotto una bella foto della basilica del Santo di Padova a chiudere un post di Giorgio De Nardi, candidato sindaco civico del centrosinistra, che ha voluto pubblicare sui social la sua riflessione sulla necessità di introdurre anche una delega alla "felicità" tra quelle di competenza degli assessori della giunta. Obiettivo che lui vuole centrare nel caso dovesse venire eletto. Purtroppo, sulla sua pagina Facebook, ha commesso l'errore di pubblicare una foto di Padova e non di Treviso, forse confondendo Duomo con la basilica. Sbaglio commesso da un membro del suo staff che, però, è rimasto online lunghi minuti. Tempo sufficiente per essere notato e intercettato da chi, nel pieno della campagna elettorale, monitora costantemente profili e pagine social.



STRATEGIE

Tutti gli schieramenti hanno un gruppetto incaricato di scandagliare il mondo dei social alla ricerca di errori e argomenti da utilizzare come "arma elettorale". E un errore del genere non poteva sfuggire. Nel giro di poco la foto del post è rimbalzata di chat in chat, sia "nemiche" ma anche "amiche", arricchendosi a ogni passaggio di commenti più o meno sarcastici. Lo staff di De Nardi, appena si è accorto della gaffe, ha subito provveduto a sostituire la foto padovana con una bella immagine scattata dal ponte Malvasia. Ma ormai il danno era bello che fatto. Uno dei più pungenti è stato Riccardo Barbisan, capogruppo della Lega in consiglio comunale: «A questo punto abbiamo capito che dietro i post di De Nardi c'è veramente lui. Dispiace che una persona che voglia candidarsi sindaco della sua città non sappia nemmeno trovare una bella foto che la ritragga. Se vuole nella pagina del sindaco Conte ne può trovare tantissime. E sono tutte giuste, di Treviso».

P.Cal.