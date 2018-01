Elezioni politiche, da Coin alla Puppato big in lotta nei collegi

di Paolo Calia

TREVISO - La guerra dei collegi. Nei giorni caldi per la selezione delle liste - il Pd ufficializzerà le sue a metà della prossima settimana, la Lega forse tra lunedì e martedì - già si ipotizzano le possibili sfide nei collegi uninominali, soprattutto per la Camera. In queste ore di nomi ne circolano a bizzeffe. La Lega sfodera big del calibro del segretario provinciale Dimitri Coin e l'ex vicepresidente della Regione Franco Manzato (destinato però al proporzionale per la Camera); il Pd tenta di giocarsi tutte le sue carte affidandosi all'ex sindaco di Silea Silvano Piazza o al vicesindaco di Treviso Roberto Grigoletto. Forza Italia spinge per portare a Roma Raffaele Baratto, presidente di Ats, ex sindaco di Pederobba. E tutti sono in attesa di sapere cosa faranno il Movimento 5 Stelle, i partiti della sinistra come Potere al Popolo (che oggi presenterà i suoi candidati trevigiani) e la quarta gamba del centrodestra Noi con l'Italia che, se corresse in coalizione non avrebbe rappresentanti nella Marca (l'unico seggio uninominale alla Camera tutto per loro in Veneto sarebbe a Venezia per l'ex viceministro Enrico Zanetti), ma dovesse rompere potrebbe piazzare le sue pedine ovunque. Tanto, insomma, deve ancora accadere. Ma qualche duello lo si può già delineare.COLLEGIO DI TREVISOIl Pd sembra ormai convinto di schierare Piazza. A oggi è forse l'unico in grado di attirare i voti dei dubbiosi. E poi è fortemente sostenuto dal sindaco Giovanni Manildo. La Lega sta sciogliendo i dubbi, ma pare orientata a schierare il segretario di circoscrizione Massimo Candura (nella foto assieme a Coin). Una candidatura seria perché i leghisti del capoluogo vorrebbero uno di loro come bandiera. L'unica insidia è nascosta nell'obbligo dell'alternanza di genere, e quindi il Carroccio potrebbe decidere di schierare una donna in uno dei collegi considerati più sicuri. Sempre su Treviso ci sarà anche Caterina Cabino, assessore comunale alla Scuola, reclutata da Liberi e Uguali...