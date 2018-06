â€‹A Treviso in cinque sfidano Manildo. Nella Marca alle urne in 139mila

di Paolo Calia

TREVISO - Oggi è il grande giorno. Mesi di campagna elettorale logorante, a tratti spigolosa, accesa si stanno per concludere con il grande momento dedicata al voto. Dalle 7 alle 23 seggi aperti per scegliere il nuovo sindaco di nove comuni. In totale sono state allestite 149 sezioni, mentre 139.972 sono gli elettori nella fetta di Marca impegnata nelle consultazioni. Riflettori puntati, ovviamente, su Treviso.IL CAPOLUOGOLa sfida trevigiana vede sei candidati in corsa: il sindaco uscente Giovanni Manildo per il centrosinistra; Mario Conte per il centrodestra; Domenica Losappio (Movimento 5 Stelle); Maristella Caldato (Treviso Unica-Tu); Said