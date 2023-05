Elezioni nel trevigiano. Andrea Modolo è il nuovo sindaco di Mareno di Piave

MARENO DI PIAVE

Eletto il sindaco di Mareno di Piave, Andrea Modolo "Uniti per Mareno" con 3.131 preferenze, il 90,15% e 8 seggi a suo favore. Niente da fare per Roberto Zanchetta di "Mareno responsabile" che si ferma a 342 voti e al 9,86% con 4 seggi. A vincere è quindi in vicesindaco uscente di 49 anni da sempre residente a Mareno dove vive tutt'ora con Tamara e i due figli di 17 e 12 anni. Dal 2001 esercita la libera professione ed è stato consigliere dell'Ordine degli ingegneri di Treviso dal 2009 al 2021. Dal 2013 è assessore del Comune e da oggi, sindaco.