TREVISO - Sarà davvero come afferma Mario Conte che l'uomo da battere è Nicolo Rocco? Si vedrà. Sta di fatto che da oggi (gli inviti alla conferenza stampa arriveranno in giornata) Rocco è il candidato sindaco per il Terzo Polo. Tutti volevano lui, consigliere e presidente di TEDx si è preso del tempo per riflettere, ha cercato di valutare quanta convergenza ci fosse intorno al suo nome, ha tastato il polso della città e alla fine ha deciso. Sabato, in un caffè del centro storico nella mattinata (ma i dettagli si sapranno a brevissimo), si presenterà alla città e ai futuri elettori. Bocche cucite, come è chiaro che sia, in vista dell'annuncio di sabato, ma i rumors lo davano in quota dalle vacanze di Natale. Ci sono state valutazioni trasversali, richieste ai coordinamenti e legittimi dubbi del candidato in pectore, che a 33 anni avverte l'entusiasmo ma anche la responsabilità di fare l'ago della bilancia. Alla fine, anche visto il positivo riscontro della base, la decisione è stata affermativa. Ora inizia la corsa, ma su una cosa c'è certezza: niente affratellamenti. Si corre soli.

Verso il voto, la corsa di Rocco alla poltrona da sindaco

Nicolò Rocco ha 33 anni, due mandati come consigliere comunale (l'ultimo in avvicendamento con l'ex sindaco Giovanni Manildo), ha una società che si occupa di progetti legati alla sostenibilità (Green Go) che lavora con privati e con il pubblico e ha abbracciato l'avventura italiana di TEDx diventando licenziatario e presidente per Treviso. Con la discesa in campo di Rocco si completa il mosaico delle prossime amministrative. Anche il Popolo della Famiglia ha annunciato una sua lista e un suo candidato sindaco portando così a cinque il numero degli aspiranti sindaci: Conte, De Nardi, Maurizio Mestriner dei 5 Stelle, e appunto Nicolò Rocco del Terzo Polo. Intanto Giorgio De Nardi è alle prese con la costruzione della lista civica, personale, che dovrà guidare la coalizione. Qualche nome inizia a spuntare, anche se non ci sono conferme perché valutazioni e contatti sono in corso. Secondo quanto riportato dal nostro giornale alcuni giorni fa, in pole ci sarebbe Alessandra Gazzola, ex assessore al bilancio della giunta Manildo, professionista affermata e molto conosciuta che in queste ore sta collaborando alla selezione dei possibili candidati e un posto in lista anche per lei viene dato per certo. Tra gli altri nomi esce anche quello di Antonella Pietrobon, già assessore a Monastier e di Umberto Bonaventura, in passato candidato con la Lista Manildo. Dato per probabile anche Giovanni Negro, ex presidente della commissione urbanistica. La candidatura di De Nardi è stata poi salutata dalla parlamentare del Pd Rachele Scarpa, che ha garantito il suo appoggio. Ora si sta definendo il reticolato delle liste a supporto dei candidati.

I nomi

Tanta curiosità per i nomi che metterà in campo la civica del sindaco Mario Conte. Ai già confermati Mirco Visentin e Antonio Dotto, l'ex assessore ai lavori Giuseppe Basso, l'ex assessore Sergio Marton e il presidente del consiglio comunale uscente Giancarlo Iannicelli, Michele Bassetto l'ex presidente dell'Israa Luigi Caldato, si aggiunge anche il nome di Diletta Scandiuzzi. Alla lista si potrebbero aggiungere gli attuali assessori Sandro Zampese, Lavinia Colonna Preti, Silvia Nizzetto e Alessandro Manera, mentre Christian Schiavon e Gloria Tessarolo sembrano destinati alla lista della Lega dove ci saranno sicuramente Riccardo Barbisan, Claudia Tronchin, Roberto Borsato, Nicola Torresan e potrebbero entrare anche Giacomo Savi, Marco Tonellato, Michele Montagner. Quasi pronta anche la lista di Fratelli d'Italia. Dati sicuri Gino Balbinot, Davide Visentin e l'avvocato Fabio Crea sono pronti a correre Girolamo Albano (medico), il commercialista Alessandro Mezzavilla, l'ex giornalista Rosanna Vettoretti, Muriella Frisiero e l'imprenditrice Lorella Malgaretto. In fase di costruzione anche e anche la lista Forza Italia-Coraggio Italia con Andrea De Checchi, Davide Acampora e di Letizia Ortica.