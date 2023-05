TREVISO - Se non è un record poco ci manca: a 48 ore dalla fine delle operazioni di voto i dati non sono ancora ufficiali perché all'appello manca ancora una sezione. Alle scuole Carrer, seggio di Sant'Antonino, uno dei quartieri più popolosi, dopo una tribolatissima notte passata a contare e ricontare le schede hanno gettato la spugna.

Ieri mattina, 17 maggio, il presidente ha deciso di sigillare tutto e portare schede e urne all'ufficio centrale elettorale della Prefettura. La contestazione di una cinquantina di schede ha inceppato e mandato in tilt l'intera macchina. Il nodo impossibile da sciogliere è stato quello legato all'attribuzione di alcune preferenze ai consiglieri comunali. Veti incrociati, minacce di ricorsi, proteste hanno convinto tutti a mettere il conteggio nelle mani di una apposita commissione convocata di tutta fretta ieri mattina. E il riconteggio e partito nuovamente, gli esiti si sapranno solo oggi. In ballo non c'è l'esito del voto per il candidato sindaco, ma le preferenze che potrebbero costare l'ingresso in consiglio comunale di qualche consigliere.

SCINTILLE

Ben più particolare è invece il caso di Wally Grada, candidata della Lista Conte e consigliere uscente. Una ventina di sue schede, ma potrebbero essere molte di più, sono state invalidate per una motivo bizzarro: il presidente non è stato sicuro della loro attribuzione perché sul cartellone elettorale, accanto al nome di Wally Grada, per un errore tipografico è stato scritto "nato" invece di "nata". Questa cosa ha fatto pensare ad alcuni commissari che l'elettore possa aver pensato di votare un uomo quando invece il candidato era donna. La Grada è rimasta a dir poco perplessa: «farò ricorso - assicura - non la ritengo una cosa giusta. Non è colpa mia se nel cartellone elettorale è stata scritta una parola sbagliata, non è un errore mio. So che un verbale sulle mie schede è stato fatto alle scuole Fanna, voglio vederlo e per questo penso che farò ricorso. Magari non sarò tra le consigliere più conosciute, ma errori di questo genere non li accetto. Anche poche preferenze in più o in meno possono valere l'ingresso in consiglio».