Regione, proclamazione degli eletti a sorpresa: rientrano i 5 Stelle, confermato Gerolimetto

VENEZIA Clamoroso ribaltamento dei risultati elettorali in Veneto. Oggi pomeriggio la Corte d'appello di Venezia ha proclamato gli eletti delle Regionali che si sono tenute il 20 e il 21 settembre. Il provvedimento contiene una rilevante novità: il Movimento 5 Stelle rientra a Palazzo Ferro Fini, con la consigliera veneziana uscente Erika Baldin, che scalza così la debuttante conterranea Roberta Vianello (lista Zaia). Sono state infatti accolte le osservazioni del M5s, a proposito dell'interpretazione della soglia di sbarramento del 3%. La lista pentastellata aveva ottenuto il 2,7%, mentre il candidato presidente - Enrico Cappelletti - aveva superato la soglia con il 3,2% dei voti.



Confermato inoltre lo zaiano Nazzareno Gerolimetto in provincia di Treviso.



Ecco l’elenco dei consiglieri regionali eletti, salvo eventuali ricorsi.



Lista Zaia Presidente: Roberto Ciambetti, Fabiano Barbisan, Roberto Bet, Simona Bisaglia, Fabrizio Boron, Gianpaolo Bottacin, Sonia Brescacin, Francesco Calzavara, Elisa Cavinato, Giulio Centenaro, Silvia Cestaro, Nazzareno Gerolimetto, Stefano Giacomin, Silvia Maino, Gabriele Michieletto, Filippo Rigo, Silvia Rizzotto, Luciano Sandonà, Francesca Scatto, Alessandra Sponda, Stefano Valdegamberi, Alberto Villanova e Marco Zecchinato.



Lega Salvini: Federico Caner, Cristiano Corazzari, Enrico Corsi, Elisa De Berti, Marco Dolfin, Marzio Favero, Nicola Finco, Roberto Marcato e Manuela Lanzarin.



Fratelli d’Italia: Elena Donazzan, Daniele Polato, Tommaso Razzolini, Enoch Soranzo e Raffaele Speranzon.



Forza Italia - Autonomia per il Veneto: Alberto Bozza ed Elisa Venturini.



Movimento 5 Stelle: Erika Baldin.



Lista Veneta Autonomia: Tomas Piccinini.



Partito Democratico: Anna Maria Bigon, Vanessa Camani, Jonatan Montanariello, Giacomo Possamai, Andrea Zanoni e Francesca Zottis.



Il Veneto che vogliamo: Elena Ostanel.



Europa Verde: Cristina Guarda.



