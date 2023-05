TREVISO - La conquista di Ca’ Sugana è un’impresa. Ma a Maurizio Mestriner, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle e di Unione Popolare, le corse piacciono, anche quelle in salita. Così come le discese tra le rapide. La sua passione per lo sport è totale. Dalle corse in montagna, il trail running, ai giri in sella a bici gravel lungo sentieri e percorsi sterrati, fino al crossfit, mix di discipline. Con una passione particolare, in più, che l’ha portato a ottenere il patentino da istruttore di kayak e canoa. E forse non poteva essere altrimenti per chi alla prima esperienza con la pagaia ha macinato 80 chilometri sul Livenza tra Portobuffolè e Carole. Geometra 43enne, Mestriner lavora in un’azienda trevigiana specializzata in serramenti e rivestimenti di facciate. La scintilla politica è scoccata in un palazzetto dello sport, giusto per restare in tema. Precisamente al Palaverde. Qui ha assistito allo spettacolo “Incantesimi” portato in giro da Beppe Grillo nel 2006. E da quel momento è iniziato il percorso da attivista: prima nei meet-up e poi con la lista Amici di Beppe Grillo. Fino all’attuale sogno di una Treviso a 5 Stelle.



Maurizio Mestriner, più facile correre in montagna o affrontare la campagna elettorale per diventare sindaco di Treviso?



«È più facile correre in montagna (ride, ndr). Scherzi a parte, fino a qualche tempo fa la corsa non mi piaceva troppo. Mi sono avvicinato a questo mondo anche tramite il crossfit. Qui abbiamo zone favolose dove poter correre nella natura. Ho sempre avuto la passione per lo sport, a livello amatoriale. Fin da bambino: dal calcio al nuoto, e poi mille altre discipline » .



La prima volta in canoa?



« Ho iniziato attraverso delle amicizie. La prima volta abbiamo fatto 80 chilometri sulla Livenza: siamo partiti da Portobuffolè e siamo arrivati a Caorle. Ci abbiamo messo due giorni, passando la notte in tenda a metà del percorso. E da lì me ne sono innamorato » .

È riuscito a scendere in acqua durante la campagna elettorale?

« Da qualche mese ormai non riesco a far niente del genere (sorride, ndr). Ma non vedo l’ora di potermi rimettere in carreggiata. Nel frattempo, però, ho fatto alcune uscite per lavoro come istruttore e accompagnatore. Essendo titolare di licenza del Coni, mi capita di essere contattato dalle attività turistiche, in collaborazione con il Touring » .

L’ultima?

« Qualche giorno fa ho accompagnato 40 studenti di quarta superiore della zona di Milano nella laguna di Bibione. Adesso è il periodo delle scuole: tante puntano a gite sportive e fanno fare ai ragazzi delle esperienze in diverse discipline. E ogni tanto ci sono anche chiamate da parte delle aziende per attività di team-building » .

Ritornando su Treviso, quali sono i suoi luoghi del cuore?



« Piazza dei Signori, perché rappresenta il cuore della trevigianità. Ma non posso non citare anche la Restera e il Sile. Siamo ricchi di spunti per poter rilanciare la città. Ed è necessario farlo valorizzando al meglio il suo ambiente e la sua storia » .

Come si è avvicinato al Movimento 5 Stelle? Si ricorda il primo “appuntamento”?



« La scintilla è scoccata a uno spettacolo di Beppe Grillo al Palaverde. Dopodiché, nel 2007, mi sono avvicinato al gruppo che stava nascendo a Treviso. E non l’ho più mollato. Ricordo che all’inizio facevamo riunioni quasi carbonare nelle case o nei bar. Non abbiamo mai gestito soldi e non abbiamo sedi. Ma, pur con fatica, siamo riusciti lo stesso a radicarci nel territorio, ottenendo anche discreti risultati » .

Il consiglio comunale di Treviso è stato il primo in Italia a vedere l’elezione di un consigliere grillino. Di seguito, però, altri due consiglieri hanno lasciato il Movimento poco dopo l’elezione.

« Purtroppo abbiamo avuto due perdite negli ultimi 10 anni. E pesano tanto, devo essere sincero, perché non ci hanno permesso di avere la continuità politica, la visibilità e il riconoscimento da parte dei cittadini per il lavoro svolto. Ora sembra quasi che partiamo da capo. In realtà sono 15 anni che lavoriamo sul territorio di Treviso » .

Per la prima volta c’è un’alleanza: quella con Unione Popolare.

« Per noi è una novità. E siamo contentissimi di aver trovato questo accordo. Ci auguriamo che possa portare i propri frutti » .

In caso di elezione a sindaco, quali sarebbero le priorità?