Elezioni a Treviso, Mario Conte e il suo luogo del cuore: «Il campo di San Paolo, qui imitavo i gol di Baggio»

TREVISO - Il luogo del cuore è un campetto di periferia, all’ombra della chiesa di San Paolo, proprio di fronte a una schiera di palazzoni popolari. Ciuffi d’erba un po’ spelacchiata, porte ancora integre ma con evidenti i segni di mille battaglie, cancelletto che si apre a spinta. «Vi piace? Questo era, ed è ancora, il nostro Bernabeu». A Mario Conte, 42 anni a luglio, sindaco a caccia della riconferma, brillano gli occhi mentre parla.

Conte, perché questo campetto?

«Qui ci venivo a giocare a calcio, 35 anni fa. Da bambino. Abitavo in mezzo a quei palazzi. Scavalcavo la muretta ed entravo. La cosa bella era lo spirito di comunità che si respirava: tutte le “siorette” che si affacciavano dagli appartamenti qui attorno ci tenevano d’occhio. Ci dicevano continuamente: “cosa fai? Dove vai? La mamma lo sa che sei qui?”».

Un bel controllo di vicinato...

«C’era uno spirito particolare e che vorrei un po’ recuperare.

Tutti si conoscevano. Da piccoli venivamo qui dopo aver fatto i compiti e passavamo ore e ore a giocare in grande sicurezza. Poi tornavamo a casa, stanchi ma felici. A ripassare».

E in questo campetto il piccolo Mario cosa sognava?

«Cercavamo di imitare i grandi campioni. Io, in particolare, adorava Baggio. In quegli anni andava di moda la sua punizione, che avrò provato centomila volte. Non con i suoi risultati ovviamente».

Che succedeva in quelle partite di periferia?

«C’’era spettacolo. Qui sono nati anche dei bei talenti poi reclutati dalle varie società cittadine. Io sono andato a giocare all’Aurora, alla chiesa Votiva anche se da San Paolo, solitamente, andavi a Santa Bona o all’Indomita».

Cos’è stato il calcio per lei?

«È stato fondamentale. Per alcuni anni della mia vita ho vissuto per il calcio. Anzi ero sicuro che sarei diventato un calciatore professionista. Ci ho sperato molto, ma il sogno è svanito presto. Però ho fatto delle belle giovanili, interessanti».

Oltre al calcio qui è anche cresciuto.

«Sì, tutti i ricordi più belli sono legati a questo posto, da dove sono partito. In parrocchia si svolgeva la nostra vita e mi piace ricordare don Mario Beltrame, parroco di allora: l’ho rivisto da sindaco alla Casa del Clero ed è stata un’emozione fortissima. La parrocchia era anche il punto di ritrovo della mia compagnia. Da qui partivamo, andavamo a Monigo, facevamo di tutto ma nel rispetto del posto e delle persone.



Luoghi così adesso mancano.

«Oggi c’è una parola che si chiama “responsabilità”. Significa che qualcuno deve gestire gli spazi. Gli spazi all’aperto ci sono anche se, magari, qualche campo di calcio in più libero come questo sarebbe cosa buona. Ma un campo è anche difficile da gestire e mantenere. Qualcuno deve farsene carico».

Qui c’erano problemi di integrazione?

«Al contrario. Questo campetto è un simbolo di integrazione. Da sempre abbiamo giocato tutti contro tutti, indipendentemente dal paese di origine. E ancora oggi qui, al sabato pomeriggio, vengono ragazzi africani a giocare a calcio e si si inserisce sempre qualcuno del posto. Lo sport è integrazione».

Come fa un ragazzo di quartiere a diventare sindaco?

«Quando venivo qui a giocare non pensavo minimamente di poter fare il sindaco. Ma i valori imparati tra queste vie mi hanno aiutato».

Come?

«Sono cresciuto tra persone semplici, che hanno dovuto sempre combattere per arrivare alla fine del mese. Persone che avevano grande rispetto del denaro, che facevano della dignità e del sacrificio un valore fondamentale. E ricordandole cerco di portare avanti un’azione amministrativa che tenga conto di quelle sensibilità. Sono orgoglioso di essere nato e cresciuto in un quartiere popolare».

Oltre al calcio la sua grande passione è stata il canto.

«Sì. Passione assorbita in famiglia. Quando sono nato mio papà era già componente del coro Stella Alpina. A 16 anni ci sono entrato anche io, ne sono anche diventato presidente e ci sono rimasto fino al 2018, quando sono diventato sindaco. E in quell’anno dalla formazione titolare sono passato in panchina. Del resto “chi non fa le prove non canta” è una regola che ho fatto sempre osservare».

Ora non canta più?

«Purtroppo no. Ma il coro ha sempre fatto parte della mia vita ed è mio cuore. Un domani mi piacerebbe tornarci».

Altra sua passione?

«La montagna. Adoro camminare, molto. Ancora oggi quando voglio staccare, recuperare le forze ci devo andare, anche col buio o la mattina presto. Non posso rinunciarci».