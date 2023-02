Treviso verso le elezioni. Mario Conte presenta il simbolo della lista civica, con lui anche il mediatore culturale Dieng Cheik Videointervista

Treviso verso le elezioni. Mario Conte, attuale sindaco della città, ha presentato questa mattina, 18 febbraio, il logo della lista "Mario Conte sindaco per la nostra Treviso". Una chiave blu con lo skyline di alcuni dei luoghi simbolo cittadini. Tra i candidati con la Lista Conte, c'è anche Dieng Cheik, che aveva già corso nel 2018 sempre per sostenere l'attuale sindaco. Cheik ha 60 anni, senegalese e lavora come mediatore culturale e autista. Il suo apporto all'interno della lista sarà legato soprattutto alla lotta alle disciminazioni legate al colore della pelle. «In questi cinque anni Conte ha lavorato bene - ha spiegato Cheik - In città le discriminazioni non ci sono quasi più ma c'è sempre da lavorare».

Videointervista di Paolo Calia

Dieng Cheik, 60 anni, candidato Lista Conte, communità senegalese Mediatore culturale e autista