Elezioni a Treviso. Dal simbolo della Lega a sostegno di Mario Conte "sparisce" il nome di Matteo Salvini

TREVISO - Un simbolo della Lega senza il nome di Matteo Salvini. Questo quello presentato oggi, 24 febbraio, sotto la loggia del Palazzo dei Trecento, a sostegno del candidato sindaco Mario Conte che corre per il secondo mandato.

La sorpresa nel simbolo

Non viene citato il vicepremier Matteo Salvini. Il simbolo riporta, infatti, immediatamente sotto alla scritta Lega, il cognome di Conte. Una sorpresa che è anche una deroga, sulla base di un accordo tra il sindaco trevigiano e il vicepremier Matteo Salvini. «Siamo pronti a partire, mancano 80 giorni al voto e oggi presentiamo un simbolo della lista della Lega che avrà la novità, in accordo con il segretario federale Matteo Salvini, del mio nome proprio perché vuole essere espressione del territorio - sottolinea Conte -. Vogliamo far vedere che la Lega degli amministratori dei territori, come il presidente della regione Luca Zaia e i tanti bravi sindaci, è pronta a combattere questa sfida a tenere alta la bandiera della Lega che significa buon governo: che sa ascoltare l'istanza di territori a farle diventare progetti e opere».