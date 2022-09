TREVISO - «Chi critica, adesso, lo fa solo per interessi personali. Non certo per il bene del partito». Mauro Michielon, ultimamente, parla poco. Ma quando lo fa, si fa sentire molto chiaramente. E in casa leghista, in un periodo ricco di tensioni e malumori come questo, le parole di un big del suo peso, contano. Ieri era al gazebo di varco Caccianiga, al mercato. C'era lui, c'era il sindaco Mario Conte, c'era il candidato al Senato Giuseppe Paolin, l'anima organizzativa del partito Giuseppe Canova, l'assessore al bilancio Christian Schiavon, i consiglieri comunali Roberto Borsato, Andrea Beraldo e Claudia Tronchin. «E c'è anche il gazebo a Santa Bona», sottolinea Michielon. E non a caso: Santa Bona è nel territorio della sezione da dove è partito il primo atto di insofferenza palese verso le scelte dei candidati, con la cancellazione del gazebo di giovedì a San Liberale per mancanza di militanti. Cose mai viste in Lega. Una macchia che il partito ha voluto cancellare con una prova di forza allestendo gazebo ai quattro angoli della Provincia. «Oggi, qui, siamo tutti al lavoro - rincara Michlielon - mettiamoci in testa di dover stare uniti e compatti». Il sindaco Conte, a pochi passi, annuisce: «Io ho fatto polemica, ho criticato certe scelte, non mi nascondo di certo. Ma adesso basta. Finiamola, se ci sono altre cose da dire lo faremo dopo le elezioni. La composizione delle liste elettorali crea sempre malumori, lo sappiamo. Ma dobbiamo affrontare una campagna elettorale importante e difficile. Non possiamo litigare. Tutti pancia a terra e restiamo uniti».



SORRISI

Il sabato mattina è il giorno dei gazebo. Dalla curva dello stadio a varco Caccianiga ci sono tutti: Unione Popolare, Alleanza Verdi-Sinistra, Pd, 5 Stelle, Fratelli d'Italia. Anche l'Anpi. A porta San Tomaso, il banchetto dei Dem è pieno di gente. Ci sono Rachele Scarpa, Anna Sozza, mentre Piero Fassino fa un giro al mercato prima di andare a Preganziol: «Grande atmosfera, si fermano in tanti - osserva Giovanni Tonella, segretario comunale - abbiamo ottime sensazioni». Nel clima di rilassatezza ci sta anche che il capogruppo del Pd Stefano Pelloni passi davanti al gazebo della Lega e venga letteralmente costretto a posare accanto a sindaco e nomenclatura leghista per una foto che mischia allegria e imbarazzo. Accanto alla Lega c'è anche il gazebo di Fratelli d'Italia con Luigi Susin, sempre molto attivo. Pure qui i volantini vengono distribuiti, si parla del più e del meno e non mancano gli sfottò con i vicini-alleati del Carroccio: «Siamo molto contenti di come sta andando questa campagna elettorale - spiega Giuseppe Montuori, segretario provinciale - quando facciamo i nostri gazebo, come quello di oggi in città, c'è sempre una grande risposta».



PREVISIONI

In questa fase della campagna elettorale dominano la previsioni e i sondaggi: «Personalmente - ammette Montuori - sarei soddisfatto se a Treviso riuscissimo ad arrivare al 20%. Se poi raggiungessimo il 25% potrei dire di aver fatto un ottimo lavoro. Ma staremo a vedere. Per il momento è un grande orgoglio vedere i tanti volontari al lavoro per darci una mano. Tutti si stanno adoperando al massimo, con un grande senso di squadra».