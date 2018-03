Zaia e lo Sceriffo Gentilini insieme: la super lista è diventata realtà

di Paolo Calia

TREVISO - È passata la linea del governatore, appoggiata anche dal candidato sindaco Mario Conte. Il vertice tanto atteso al K3 ha messo fine a settimane di dichiarazioni, polemiche, scintille: alle prossime elezioni comunali scenderà in campo la lista Zaia-Gentilini - con nel simbolo il nomee quello dellopiù in piccolo - con l'ex sindaco come capolista oltre a una decina dei suoi come candidati consiglieri. Il progetto annunciato dal governatore si è concretizzato, anche se non è stato semplice.Prima del vertice vero e proprio, cominciato poco dopo le 18, c'è stato un pre-incontro la mattina. Una serie di telefonate tra tutti i vertici leghisti, a cominciare dal segretario nazionale Gianantonio Da Re al segretario provinciale Dimitri Coin a quello di circoscrizione Massimo Candura, ai rappresentanti del governatore Zaia e a Conte. L'obiettivo era chiaro: trovare una linea comune in vista del faccia a faccia con Gentilini e i suoi. E già in questi scambi la linea dell'accordo ha prevalso. Del resto Zaia era deciso a condurre in porto la sua idea e ha sapientemente mediato, appoggiato anche dal segretario federale Matteo Salvini che nel fine settimana aveva fatto chiaramente capire che Gentilini andava recuperato...