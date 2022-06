Via i simboli della Serenissima dal Comune: il neosindaco "cancella" Szumski

SANTA LUCIA - Il primo atto del nuovo sindaco di Santa Lucia di Piave Fiorenzo Fantinel è stato quello di far rimuovere il leone della Serenissima e le bandiere tanto care al suo predecessore, il medico Riccardo Szumski. Quest'ultimo ha subito stigmatizzato la cosa sui social e ha velatamente accusato il suo successore di poca coerenza, postando una foto di quanto si era candidato a sostegno di Luca Zaia con la lista Veneta, che aveva nel simbolo proprio la bandiera della Serenissima.

«Quando sono entrato in municipio - ha spiegato Fantinel - ho chiesto ai dipendenti delucidazioni sulla presenza, all’esterno, della bandiera della Catalogna e di un fascio di luce che da tempo proietta il leone della Serenissima sul municipio. Nessuno tra i dipendenti sapeva nulla, quindi ho dato ordine di togliere tutto, in primis le due bandiere esposte sul pennone che non rappresentavano lo Stato. Non rinnego il mio passato da candidato alle elezioni regionali a sostegno del presidente Luca Zaia, ma non creiamo problemi dove non ci sono».