ODERZO - Confronto fra Maria Scardellato, sindaco uscente e lo sfidante Marco De Blasis che hanno acceso il dibattito per il Gazzettino su molti temi d'attualità. Incontrandosi nella saletta del Caffè Meridiano in piazza del Foro Romano. Concordi su alcuni punti, diametralmente opposti su altri.

Alleanze: M5Stelle con la galassia delle sinistre riunite in OderzoBeneComune e Maria Scardellato che è sostenuta anche da Fratelli d'Italia....

