Comunali a Roncade: scintille tra i candidati Marco Donadel e Vincenzo Todaro

RONCADE (TREVISO) – Marco Donadel, candidato a Roncade della lista di centrodestra "Marco Donadel Sindaco", risponde ad alcune accuse dello sfidante Vincenzo Todaro della civica "Roncade Territorio" in merito alla questione porcilaie e allevamenti intensivi. Tematiche che sono state trattate durante il confronto pubblico tenutosi lunedì sera 3 giugno al palazzetto dello sport di Roncade. «Un candidato consigliere della lista Donadel è contoterzista per l'azienda Suinal, contro il cui progetto di ampliamento d'allevamento intensivo lottano i cittadini di Musestre e Ca' Tron» ha dichiarato Todaro. «Esiste un conflitto di interessi. Quel giorno che il contoterzista voterà in Comune contro Suinal, chi potrà garantire davvero che egli voterà nel loro interesse, anziché nel proprio interesse economico?». «Avrei volentieri evitato di replicare, ma avendo ancora una volta l'avvocato Todaro chiamato in causa terze persone, è d'obbligo una mia risposta - spiega Donadel - Todaro torna ad insinuare che il mio candidato consigliere Luca Masarin, che non hai mai fatto mistero della sua attività di contoterzista per Suinal, possa - per tale ragione - assumere posizioni in contrasto con l'interesse pubblico dei cittadini. Io non conosco i candidati consiglieri che sostengono Todaro sui quali, a differenza sua, non mi permetto di esprimere giudizi. Ma conosco molto bene i componenti della lista che mi supporta: sono persone serie e oneste, che hanno contribuito a stendere il nostro programma elettorale, dove è inequivocabilmente illustrata la nostra posizione sugli allevamenti intensivi, programma che ci impegniamo con i cittadini ad attuare fino in fondo».

«Todaro si lamenta inoltre del fatto che nel nostro programma non avremmo fatto espresso riferimento alle porcilaie; il che è vero, posto che il nostro intento è preservare il territorio di Roncade e tutelare l'interesse dei suoi cittadini, da ogni insediamento insalubre, non solo dagli insediamenti intensivi di maiali». Todaro aggiungeva inoltre che nel consiglio comunale del 16 aprile scorso «ben 5 candidati della lista Donadel si sono rifiutati di votare una delibera che tutela il territorio vicino al Parco del Sile, vietando l'insediamento di nuovi allevamenti e l'ampliamento di quelli esistenti in intensivi». «Anche con riferimento alla delibera n.17 dello scorso 16 aprile, - afferma Donadel - l'avv. Todaro dimostra di non avere piena conoscenza dell'attività portata avanti da me e dagli altri consiglieri di minoranza. Il nostro gruppo, pur favorevole alla modifica del Piano degli Interventi relativa ai limiti all'insediamento di attività insalubri, al momento della votazione si era astenuto perché la maggioranza non aveva voluto accogliere la nostra proposta di ampliare la fascia di rispetto, non solo lungo il fiume Sile, ma anche lungo gli alvei degli altri fiumi che attraversano il territorio comunale (delibera n.40 del 7 novembre 2023)». Infine, dichiara Donadel, «veniamo alla questione dei presunti rapporti di parentela con la moglie di Smaniotto, proprietario di un altro allevamento, che ha la sventura di chiamarsi Donadel. Secondo Todaro, questa omonimia sarebbe sufficiente ad alimentare sospetti sulla mia imparzialità verso l'azienda del marito.

Nonostante io abbia già pubblicamente dichiarato di non avere alcun rapporto di parentela con questa persona, che neppure conosco».