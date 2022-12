Scoperto un vampiro dell'elettricità: cavo e morsetti, così in casa sua non si pagava la bolletta

CISON DI VALMARINO (TREVISO) - Vampiro dell'elettricità scoperto a Cison, in provincia di Treviso. Il furbetto aveva allacciato abusivamente la propria casa, con un cavo elettrico su morsetti, alla stazione della società di erogazione. Scoperto, il 31enne nordafricano, si è scagliato contro i carabinieri a suon di minacce e ingiurie, opponendo resistenza all'identificazione.



Per lo straniero, indagato per furto di energia elettrica e danneggiamento aggravato, è scattato così l'arresto per violenza, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale cui è seguita, non sussistendo ulteriori esigenze cautelari, la rimessa in libertà in attesa del prosieguo della vicenda penale. L'intervento dei Carabinieri ha consentito di scongiurare, peraltro, conseguenze più gravi derivanti dalla compromissione della rete, quali un possibile incendio per la presenza di cavi scoperti. Ulteriori verifiche sono in corso per accertare da quanto tempo l'allaccio abusivo era in atto.