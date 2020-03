Electrolux, mancato accordo azienda-sindacati: 4 giorni di sciopero

SUSEGANA (Treviso) Accordo mancato fra le Rsu di Electrolux di Susegana e la direzione aziendale e sciopero totale da domani a venerdì. Lo rendono noto le stesse rappresentanze sindacali riferendo l'esito di un confronto che si è svolto oggi, giornata di chiusura cautelare dell'impianto per attuare una sanificazione.

L'azienda aveva proposto la riduzione dell'orario, in questa settimana, da otto a sei ore, con le due ore rimanenti coperte da Cassa integrazione, e questo al fine di poter chiudere il servizio mensa ed evitare contatti ravvicinati fra le persone.

Per i sindacati interni, però, sarebbero le stesse condizioni di lavoro nei locali della produzione a non garantire una distanza sufficiente fra gli operai e dunque, non potendo individuare un'intesa di altra natura per arrestare la produzione fino a venerdì, è stata proclamata l'agitazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA