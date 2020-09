Turni straordinari il sabato, salta il tavolo fra Electrolux, Rsu e sindacati

SUSEGANA (TREVISO) - Ancora una fumata nera nelle trattative fra Electrolux Italia, Rsu e sindacati territoriali della metalmeccanica di Cgil, Cisl e Uil relativamente all'ipotesi di un accordo per poter praticare turni di lavoro straordinario nei giorni di sabato nello stabilimento di Susegana. Lo hanno comunicato fonti del sindacato, sottolineando come questo precluda ogni eventuale possibilità di individuare un'intesa in ambito locale, e che l'argomento potrebbe perciò essere portato al tavolo del coordinamento nazionale.



Nell'incontro di oggi, secondo quanto si è appreso, i vertici di Electrolux avrebbero respinto le condizioni poste dai lavoratori per poter accogliere la richiesta di attuare turni unici il sabato mattina, da oggi a dicembre, fra le quali la più rilevante è la disponibilità a stabilizzare un certo numero di dipendenti a termine. Electrolux aveva chiesto di sottoscrivere l'accordo al fine di recuperare volumi di produzione non realizzati nelle settimane del lockdown e che rappresentano un ritardo valutato fra l'8% e il 10% rispetto al target di quasi 800 mila frigoriferi da incasso da fabbricare entro il 2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA