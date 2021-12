Covid, Electrolux passa in fase di rischio "rosso": lavoro da remoto e tutti i cambiamenti per i dipendenti

SUSEGANA (TREVISO) - Da oggi lo stabilimento di Susegana (Treviso) di Electrolux Italia passa da fase di rischio 2 "arancione" a 1 "rosso" in seguito al peggioramento dell'indicatore di rischio della Regione Veneto. Lo ha comunicato l'azienda alle rappresentanze dei lavoratori. Fra le nuove misure vi sono lo svolgimento di riunioni ed eventi solamente in modalità on-line, una quota minima di prestazione di lavoro da remoto del 70% negli uffici, la presenza in ufficio esclusivamente per attività indispensabili con il rispetto del limite massimo del 30% dell'occupabilità delle postazioni nell'ufficio di riferimento. Quindi è stabilito il divieto di accesso ai visitatori, permettendolo solamente ai fornitori di operazioni essenziali e il divieto di visite guidate, anche da parte di personale interno, ai reparti di produzione. Rimane l'obbligo di indossare la maschera protettiva Ffp2 per il 100% del tempo lavorativo anche dove il distanziamento interpersonale sia rispettato.