Electrolux allestisce la tensostruttura per mangiare senza green pass: sciopero sospeso

SUSEGANA - È stata sospesa la protesta dei lavoratori dello stabilimento Electrolux di Susegana (Treviso) che ieri aveva portato alla chiusura della mensa dell'azienda, nell'ambito di una vertenza sindacale sul green pass. Oggi è arrivata l'assicurazione, da parte dell'azienda, dell'allestimento di una tensostruttura all'interno della quale i dipendenti non muniti di Green Pass potranno consumare i pasti da asporto. Lo riferiscono le rappresentanze sindacali interne che comunicano la sospensione delle agitazioni nei primi giorni della prossima settimana, dunque per il tempo tecnico utile a predisporre il ricovero. L'adesione allo sciopero indetto ieri, pari a 105 minuti nel turno di chiusura, sarebbe stata del 60%, tenendo presente che circa il 20% delle maestranze hanno rapporti di lavoro a termine e che, dunque, da parte loro non c«è stata astensione dalla produzione.

