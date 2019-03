Electrolux investe 130 milioni di euro ​a Susegana: per diventare "4.0"

SUSEGANA - Electrolux Italia ha annunciato oggi, nel corso di un vertice di gruppo al Ministero dello sviluppo economico, l'intenzione di investire sul sito di Susegana (Treviso) 130 milioni di euro nei prossimi quattro anni. Lo riferiscono le organizzazioni sindacali presenti all'incontro.



Lo sforzo finanziario è dedicato alla progressiva sostituzione delle attuali linee di produzione con strumenti "4.0" con una digitalizzazione spinta della produzione, che dovrebbe entrare a regime nel 2021 senza ricadute sull'occupazione e mantenendo l'attuale volume di frigoriferi da incasso, 800 mila pezzi l'anno.



Electrolux ha anche parlato di un secondo pacchetto di investimenti da 120 milioni da ripartire, per operazioni ordinarie, nei quattro stabilimenti italiani (Susegana, Porcia, Solaro e Forlì). L'intervento nel Trevigiano, che dovrà comunque transitare per un accordo sindacale, è stato giudicato dal segretario della Fim Cisl Antonio Bianchin «una grande iniziativa che garantirà il mantenimento delle produzioni in Veneto almeno per i prossimi 20 anni».

