«C’è una fuga di gas in azienda»: i dipendenti Electrolux fanno scattare l’allerta, ma i controlli sono negativi

SUSEGANA - Un forte odore di gas proveniente da una centralina posizionata nelle vicinanze dell’entrata dei reparti produttivi dello stabilimento Electrolux di Susegana ha scatenato, nella primissima mattinata odierna, la preoccupazione di numerosi dipendenti che hanno subito segnalato l’accaduto sia ai Vigili del fuoco che allo Spisal dell’Ulss 2, oltre che ai vertici aziendali.

«Da giorni e in diversi orari, nei dintorni della centrale di gas metano, si sente un forte odore di gas che lascerebbe supporre un problema di perdite dalla centrale stessa – fa sapere il gruppo di Skatenati Electrolux - Questa mattina alle cinque con l'arrivo dei primi operai e capi turno sono quindi scattare le prime segnalazioni visto che l’odore era persistente anche all'interno di alcuni reparti. Dopo i dovuti controlli, però, i tecnici interni hanno detto di continuare il lavoro in quanto non sono state rilevate perdite». Nonostante le rassicurazioni la RSU è comunque intervenuta con sopralluoghi in vari reparti con i servizi generali, rilevando nuovamente il persistere del problema.

«Chiediamo quanto prima un intervento risolutivo– afferma il sindacalista Augustin Bruno Breda di Skatenati Electrolux -, altrimenti sarà necessario chiudere lo stabilimento per precauzione e messa in sicurezza della struttura. Molti dipendenti hanno infatti un vivo e drammatico ricordo della esplosione in linea che causò la tragedia del 12 novembre 2001 con una dozzina di feriti tra cui la madre e giovane collega operaia Luisa Ciampi poi deceduta all'ospedale di Padova nel reparto Grandi Ustionati».