Electrolux, gli operai trevigiani regalano giorni di ferie ai colleghi dello stabilimento ucraino

SUSEGANA - Le rappresentanze sindacali interne dello stabilimento Electrolux di Susegana (Treviso), come ipotizzato nel corso delle assemblee che si sono svolte ieri, «oltre a favorire altre iniziative a favore del popolo ucraino, già in corso, propongono un incontro in tempi rapidi con la direzione per valutare la possibilità di destinare, su base volontaria, ore ferie o permessi retribuiti dei dipendenti di Susegana, ed eventualmente con una quota aggiuntiva della stessa società Electrolux, a favore dei colleghi operai e impiegati dello stabilimento Electrolux in Ucraina». Lo si legge in una nota congiunta firmata oggi da tutte le organizzazioni sindacali metalmeccaniche rappresentate nell'impianto trevigiano.

