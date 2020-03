Electrolux, cassa integrazione per 1071, durerà 9 settimane

SUSEGANA - I vertici di Electrolux Italia hanno comunicato alle organizzazioni sindacali l'applicazione della Cassa integrazione ordinaria nel sito di Susegana per nove settimane, in virtù del decreto legge n.18/2020 «Cura Italia», fino ad un massimo di 1.071 lavoratori, da utilizzare sia attraverso la sospensione del servizio a zero ore sia con riduzioni di orario. Questo, è spiegato, anche tramite schemi di rotazione «compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive e la fungibilità dei lavoratori coinvolti, anche considerando il particolare mercato di riferimento». La prossima settimana, si apprende da fonte sindacale, l'impianto rimarrà fermo nelle giornate di lunedì e martedì, mentre nei giorni successivi i turni saranno ridotti a sei ore (le altre due saranno coperte dalla Cig) soprattutto per evitare di dover utilizzare gli spazi mensa.

Ultimo aggiornamento: 17:55