Electrolux, assunti 27 nuovi operai: sono i primi ingressi dopo 17 anni

SUSEGANA - Un gruppo di 27 operai generici, con contratto a tempo determinato di tre mesi, prenderanno servizio nello stabilimento Electrolux Italia di Susegana il prossimo 9 dicembre, ed è la prima volta dal 2002, secondo le organizzazioni sindacali, che l'organico dell'impianto trevigiano della multinazionale del bianco viene incrementato. Ai neoassunti si aggiungeranno altri tre dipendenti in distacco dalla sede di Solaro (Milano), e tutto questo per un sopraggiunto picco di produzione che dovrebbe portare a sfondare gli 800 mila frigoriferi attesi per il 2019. Per far fronte alla maggiore produzione la pausa natalizia inizierà con un giorno di ritardo, il 24 dicembre. Da gennaio, si apprende anche dalla direzione, si renderanno inoltre necessarie misure di lavoro straordinario.

