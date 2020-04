​Addio Maurizio Irace, l'ingegnere aeronautico di Electrolux si è spento a 48 anni

CONEGLIANO - Maurizio Irace, 48 anni, non ce l'ha fatta a vincere la battaglia contro un male inesorabile. È mancato lunedì nel suo letto all'hospice di Vittorio Veneto dove era ricoverato. Il male che lo aveva colpito mesi fa non gli ha lasciato scampo.



Originario di Napoli, dove nel 1995 si è laureato in ingegneria aeronautica, Maurizio si è trasferito a Conegliano oltre dieci anni fa, quando ha iniziato a lavorare per l'Electrolux di Susegana. Per il colosso svedese del freddo ha ricoperto diversi incarichi, dal 2017 era direttore degli acquisti per quattro stabilimenti europei, nell'ambito del dipartimento ricerca e sviluppo. Era a capo di un team di nove persone e definiva le strategie di acquisto per una linea di prodotti. Prima di arrivare in Electrolux aveva lavorato per il gruppo Candy, dove si occupava già del settore del freddo, e prima ancora per il gruppo Fiat. Era un manager preparato ed esperto.



Lascia la moglie Alessia, i fratelli Claudio con Cecilia e Massimo, i nipoti Diletta e Claudio, i suoceri Graziosa e Carlo. Come noto per questo periodo, in seguito all'ordinanza del ministero della salute, l'ultimo saluto a Maurizio avverrà in forma privata. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di San Giuseppe a Conegliano.

