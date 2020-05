Mascherine "pesanti", venerdì 8 sciopero all'Electrolux

SUSEGANA - Le mascherine messe a disposizione dalla direzione aziendale agli operai di Electrolux di Susegana sono del tipo Ffp2/3, dunque molto più performanti rispetto alle ordinarie mascherine "chirurgiche", ma questo comporterebbe un eccessivo disagio causato dalla resistenza alla respirazione e dunque dal conseguente affaticamento.



Lo sostengono le rappresentanze sindacali interne, che hanno deciso per venerdì 8 maggio uno sciopero di un'ora vista la risposta negativa ricevuta alla richiesta di poter operare con la mascherina più leggera, che - sostengono - rientrerebbe comunque nei parametri di sicurezza definiti in sede ministeriale. Si tratta di una decisione che però non pare condivisa dalla stessa Fiom Cgil. «Lo sciopero per questa ragione, pur nel rispetto dell'autonomia delle Rsu e dei rappresentanti della sicurezza, mi lascia quantomeno perplesso - è il commento di Enrico Botter, segretario generale dei metalmeccanici Cgil trevigiani - non fosse altro che per decenza e per rispetto di chi sta male»