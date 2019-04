Electrolux, dipendente gravemente ​malata: il marito le dona le sue ferie

SUSEGANA - Banca ore solidale: firmato oggi il primo accordo aziendale in provincia di Treviso che recepisce e amplia l'istituto nato con il Jobs Act e previsto nel contratto nazionale del settore metalmeccanico. I dipendenti dello stabilimento di Susegana della Electrolux potranno donare ore di ferie e permessi a una loro collega gravemente malata che ha terminato il periodo di malattia retribuita.



L'accordo è stato firmato questa mattina, lunedì 29 aprile, dai rappresentanti aziendali e delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil nella sede di Assindustria Veneto Centro. L'accordo si è reso necessario per aiutare una dipendente del settore impiegatizio colpita da una grave e lunga malattia e che ha terminato il periodo di comporto. L'intesa, fortemente voluta dalle organizzazioni sindacali, supera quanto previsto dal contratto nazionale, dando la possibilità della cessione dei riposi e delle ferie a colleghi non solo per l'assistenza di figli minori che necessitano di cure, ma anche per affrontare problemi personali dei dipendenti.



Nel caso specifico, grazie a questa intesa, il marito potrà devolvere le sue ore di permessi e parte delle ferie alla moglie. Ma sono già tanti anche i colleghi della coppia che hanno chiesto informazioni per aiutare marito e moglie in questa difficile situazione: se lo vorranno, potranno donare le ore entro la fine di maggio. «È il primo accordo di questo tipo nel settore metalmeccanico della provincia di Treviso - spiega Antonio Bianchin della Fim Cisl Belluno Treviso , ne siamo soddisfatti perché dà sostanza a quanto sottoscritto l'anno scorso nel contratto nazionale e a quanto prevede il Jobs Act in merito alla banca ore solidale, ampliandone le possibilità di applicazione. In un periodo in cui dominano l'individualismo e l'egoismo, è importante incoraggiare e sostenere forme di solidarietà fra colleghi nei casi di situazioni particolarmente difficili come una malattia lunga».

