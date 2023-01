Electrolux, i colleghi le donano 170 ore di ferie per assistere la figlia malata

SUSEGANA - I lavoratori dello stabilimento di Susegana di Electrolux Italia hanno donato 170 ore di ferie e permessi per consentire a una collega di assistere la figlia malata. La dipendente, che per assicurare la necessaria assistenza alla bambina, aveva esaurito tutti i propri istituti personali, potrà astenersi dal lavoro per l'intero mese di febbraio grazie a un accordo siglato da vertici aziendali, Rsu e Federazioni di categoria Fim, Fiom e Uilm lunedì scorso. Tutto ciò è reso possibile anche grazie alle direttive del contratto nazionale dei metalmeccanici relative alla banca ore solidale recepite dall'ultimo contratto integrativo. La disponibilità dei colleghi di donare una quota parte delle proprie ore di ferie e permesso retribuito è stata raccolta in soli tre giorni.