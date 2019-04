Electrolux attiva gruppo WhatsApp, lavoratori in rivolta: vuole controllarci

di Angela Pederiva

SUSEGANA - Allo stabilimento Electrolux di Susegana scoppia il caso WhatsApp. L'azienda ha deciso di attivare una chat, a cui i lavoratori possono liberamente iscriversi, per comunicare in tempo reale le «informazioni organizzative» finora divulgate tramite sistemi più tradizionali come ad esempio le bacheche. «No grazie», è però la secca risposta che arriva sempre via social (ma in questo caso Facebook)da Skatenati, il gruppo che fa riferimento alla rappresentanza sindacale interna:...