Electrolux, ferie negate a 120 operai L'azienda porta l'Rsu in Cassazione

Fulvio Fioretti

SUSEGANA - Uso arbitrario delledi: l'Electrolux non ci sta e, nonostante due condanne, in primo grado e in appello, porta glisperando in un clamoroso ribaltone. Ieri gli operai dellhanno firmato il mandato speciale per difendersi nel terzo e ultimo grado di giudizio, alla presenza di Giacomo Summa, avvocato di Roma, delle ex rsu e di Augustin Breda, promotore a suo tempo con tutti i delegati sindacali della denuncia per l'abuso delle ferie da parte dell'azienda.ha presentato il ricorso contro la sentenza dellache aveva confermata la decisione assunta già in primo grado dal Giudice del lavoro di Pordenone, Riccio Cobucci, che aveva condannato Electrolux per uso improprio di parte delle ferie. In pratica l'azienda avrebbe utilizzato negli anni precedenti il 2016 le ferie individuali comea ore e quando necessario, in luogo della cassa integrazione.Ma senza concordarle, mentre perle ferie sono destinate in modo continuativo per il recupero psicofisico e di riposo individuale. Si trattava di migliaia di ore per un controvalore di centinaia di migliaia di euro. Dopo la prima sentenza i lavoratori ricorrenti comunque già nel 2016 avevano ottenuto il ristorno delle ferie. «Sono state ferie - commentano i delegati - utilizzate unilateralmente dall'azienda quale strumento di flessibilità e non per la loro funzione legale e contrattuale. Da qui la decisione di tutta la Rsu dell'Electrolux di Susegana di ricorrere alle vie legali, dopo che le diffide fatte a suo tempo alla direzione sono risultate inascoltate. Il ricorso ci sembra. Ci sono due sentenze ben chiare che hanno costretto l'azienda a ritornare sui propri passi, sia in termini economici e sia con le ore che spettavano ai lavoratori». Ora è evidente che ci sarà attesa per quanto sentenzierà la Corte di Cassazione.