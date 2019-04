Collassa un'autocisterna: sversati 5.000 litri di acido alla Electrolux

TREVISO - Incidente a Susegana in via Foresto est all'interno della fabbrica dell' Electrolux: questa mattina è collassata un'autocisterna provocando lo sversamento di circa 5.000 litri di acido cloridrico.



Non ci sono operai coinvolti e quindi nessun ferito, riferisce l'azienda.

Sul posto distaccamento dei vigili del fuoco di Conegliano, Treviso e Mestre con l' NBCR, oltre ai carabinieri di Conegliano e ai tecnici dello Spisal per le verifiche.

