Electrolux, firmato l'accordo per la solidarietà, occupazione salva a Porcia. Evitati 210 licenziamenti. Investimenti a Susegana

BOLOGNA - Electrolux e sindacati hanno firmato oggi, 12 settembre, a Bologna, un accordo per la solidarietà che mantiene i livelli occupazionali degli stabilimenti di Forli, dove si producono forni e piani cottura e di Porcia, dove si producono lavatrici e lavasciuga. Lo fa sapere il segretario nazionale Fim Cisl Massimiliano Nobis spiegando che gli occupati complessivi dei due siti, parte produttiva, sono 1.525 e che con questa intesa si sono evitati 210 licenziamenti. Il Gruppo svedese, nonostante la crisi del settore, ha definito nei primi mesi del 2023 con le parti sindacali, accordi per sviluppare investimenti nei processi produttivi degli stabilimenti di Solaro e Susegana pari a 215 milioni. La Fim chiede un tavolo di confronto al Ministero delle imprese e del made in Italy «per affrontare la crisi del settore dell'elettrodomestico e capire quali interventi il governo può mettere in atto per sostenere la produzione e alimentare i consumi».