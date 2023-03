Raffica di controlli nei settori edilizia, agricoltura e ristorazione: trovati 6 lavoratori irregolari

TREVISO - Blitz dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Treviso, con personale dello stesso ente territoriale con una serie di controlli nei settori dell’edilizia, dell’agricoltura e della ristorazione. L’attività ispettiva è stata finalizzata alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro.

Nel corso delle operazioni, che hanno interessato l’intero territorio provinciale, è stato possibile riscontrare la presenza di 6 lavoratori in nero e di individuare numerose inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. I controlli, numerosi, nel settore dell’edilizia, a Istrana, Tarzo, Orsago e Codognè, hanno fatto emergere svariate violazioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tra le quali il mancato aggiornamento del Piano Operativo di Sicurezza, il mancato utilizzo dei dispositivi di Protezione Individuale forniti dal datore di lavoro, la mancata formazione e l’omessa sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori.

Nel settore agricolo, durante un controllo effettuato in un vigneto a Sarmede, sono stati individuati 3 lavoratori impiegati in totale carenza previdenziale ed assicurativa (in nero), con conseguente sospensione dell’attività lavorativa. Analogamente, nel Comune di Silea è stata sospesa l’attività lavorativa di un ristorante all’interno del quale erano occupati 3 lavoratori in nero su un totale di 7 dipendenti. Nel complesso sono state irrogate sanzioni per circa 115.000 euro.