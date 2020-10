L'Eden Caffè chiude dopo 15 anni e 700 concerti, immobile in vendita

TREVISO Dopo 15 anni di attività, chiude l'Eden Café, uno dei punti di riferimento della musica live e degli aperitivi del centro, a pochi passi da Porta Santi Quaranta. E chiude non per colpa della crisi-pandemia. L'annuncio ieri sui social: «La proprietà dello stabile ha deciso di non concedere più l'immobile in affitto, ma di venderlo ed effettuare un cambio di destinazione d'uso, - ha scritto Pietro Massaferro, titolare del locale. - Domani comincerà la nostra ultima settimana».

La chiusura è prevista per sabato 17 ottobre. L'Eden è stato sinonimo di aperitivi con cicchetti preparati con cura e ottimi ingredienti. In periodo pre-Covid, il piccolo locale, con l'intima e suggestiva loggia dove si poteva cenare, era sempre affollato, d'estate come d'inverno. L'Eden è stato però anche sinonimo di live: oltre 700 i concerti proposti con artisti provenienti da tutto il mondo. Ha ospitato inoltre oltre 150 mostre, la presentazione di più di 40 libri e numerosi eventi, inclusa la proiezione di film. E' stato uno dei punti di ritrovo immancabili del Treviso Comic Book Festival. Durante il lockdown, l'Eden Café aveva proposto menù speciali ispirati alle tradizioni del mondo, prima per asporto e, dopo la riapertura, anche in loco. E poi birre selezionatissime, hamburger con pane fatto in casa, piatti studiati con attenzione. «Quello che possiamo dirvi è che senza di voi tutte queste cose non ci sarebbero state, vi ringraziamo per averci fatto passare dei bellissimi momenti di gioia insieme, che non scorderemo mai, - aggiunge nel post Massaferro. - Porteremo nei nostri cuori un pezzo di voi e speriamo che un pezzettino di Eden trovi spazio nei vostri cuori. Ci mancherete». In pochi minuti la pagina Facebook si è riempita di messaggi di affetto per uno dei locali che ha fatto la storia degli ultimi anni della città.



© RIPRODUZIONE RISERVATA