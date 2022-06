Bilancio record per l’azienda Scarpa: nel 2021 fatturato a 134 milioni di euro

ASOLO - L’azienda Scarpa di Asolo, leader nella produzione di calzature da montagna e per le attività outdoor, ha chiuso il bilancio consolidato 2021 con un fatturato pari a 134 milioni di euro, in progresso del 22% rispetto ai 110 milioni del 2020. I risultati raggiunti confermano quindi la vocazione internazionale dell’azienda trevgiana, con una quota export sul fatturato pari all’82% e dove il primo mercato è rappresentato dagli USA, con una quota del 20%, seguito da Germania/Benelux, Gran Bretagna, Francia e Austria. Per quanto riguarda invece le categorie di prodotto, lo scorso esercizio ha registrato una significativa crescita del segmento dello scialpinismo che da solo ha prodotto un volume di affari pari a quasi un quinto del fatturato totale, in linea con il boom di questa disciplina negli ultimi anni. Ottime performance sono state poi registrate anche nei settori climbing, trail running e trekking.

La riscoperta delle attività all'aperto durante il Covid ha fatto aumentare le vendite

«La riscoperta delle attività outdoor negli ultimi due anni ha rappresentato una spinta molto importante per i nostri ricavi – sottolinea il Presidente, Sandro Parisotto - Dopo un 2020 caratterizzato da un incremento più contenuto, abbiamo archiviato un 2021 molto positivo. Siamo tornati a crescere in doppia cifra, in misura superiore rispetto alle attese, e ci attendiamo di farlo ancora in questo 2022. Consideriamo poi il boom dell’outdoor un trend strutturale che interessa non solo l’Italia ma l’intero scenario internazionale, e in questo contesto intendiamo proseguire con la nostra strategia fondata su alcuni pilastri fondamentali come la qualità, la performance, la durabilità dei prodotti, l’innovazione e l’attenzione alle tematiche ambientali». «Questi valori – continua Parisotto - rappresentano un trait d’union tra la storia e le origini dell’azienda e il prossimo futuro: su queste basi puntiamo ad ampliare ulteriormente il nostro business, consolidando la leadership nei mercati in cui siamo già forti e guardando alle aree in cui ci sono più margini di crescita». Nonostante le incertezze legate alla pandemia e alle tensioni dello scenario internazionale, Scarpa ha infatti continuato a portare avanti la sua politica di investimenti sulla Ricerca e Sviluppo per la quale sono stati stanziati 5 milioni di euro nello scorso esercizio. Alla fine del 2021 l’azienda ha inoltre varato un piano di investimenti da 12 milioni di euro destinati allo sviluppo del business, con un particolare focus sulla sostenibilità consolidando così il proprio impegno sul fronte ambientale.