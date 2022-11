Eccellenze del Nord Est, terza tappa a Treviso il 1 dicembre. Ospiti e programma - Diretta streaming sul Gazzettino.it

Giovedì 01 dicembre a Treviso si terrà la presentazione del focus sull’economia del territorio, con l'analisi dell’Ordine dei Commercialisti e dell’Università Ca' Foscari sulle performance di quasi 12mila imprese della Marca Trevigiana: non solo i fatturati, ma anche gli indicatori economico-finanziari combinati nei parametri dell’Indice Sintetico di Performance - ISP per evidenziare le imprese più dinamiche del territorio.

Arriva a Treviso la terza tappa di “Eccellenze del Nord Est, le imprese più dinamiche” il roadshow per presentare l’analisi sulle imprese più dinamiche del Triveneto, realizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Treviso, di Venezia (tappa del 18 novembre), di Trento-Rovereto (25 novembre) e di Belluno (6 dicembre) con l’Università Ca’ Foscari, che si terrà giovedì 01 dicembre 2022 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 in presenza dall’auditorium del Campus H-Farm in via Olivetti, 1 a Roncade (TV) e in diretta streaming sul sito web del media partner Il Gazzettino .

Dopo isaluti di Camilla Menini, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, seguirà il dialogo tra Elbano De Nuccio, presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti e Roberto Papetti, direttore de Il Gazzettino.



L’analisi sulle performance delle quasi 12 mila società di capitali della provincia di Treviso, sarà illustrata dal commercialista trevigiano Michele Brun del Gruppo di lavoro Indice Sintetico di Performance, a cui seguirà la testimonianza sull’agritech di Daniele Modesto, amministratore delegato di Zero s.r.l.

A seguire tavola rotonda “Twin Transformation: digitalizzazione & ESG fattori di rilancio per le PMI del Nord Est”, moderata da Roberto Papetti, in cui imprenditori, economisti, e professionisti si confronteranno sullo stato dell’economia della Marca e su come l'innovazione e la sostenibilità rappresentino un tandem per lo sviluppo delle imprese, con gli interventi di Leopoldo Destro presidente Assindustria Venetocentro; Vladi Finotto professore di strategie d’impresa e imprenditorialità dipartimento management Ca’Foscari di Venezia; Camilla Menini presidente Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Treviso; Mario Pozza presidente CCIAA Treviso-Belluno; e GianMarco Russo direttore Generale Veneto Sviluppo s.p.a.

Sono 110 mila i bilanci delle società di capitali del Triveneto, situate lungo i 400 km dell’asse immaginario da Bolzano a Trieste, oggetto dell’analisi economica. Un tessuto economico di imprese, che copre i 40 mila chilometri quadrati tra Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Eccellenze del Nord Est è un’iniziativa organizzata con il patrocinio di ​Università Ca' Foscari di Venezia, Centro Vera, Camera di Commercio di Treviso - Belluno Dolomiti, Assindustria Venetocentro, Provincia di Treviso, Comune di Treviso e Comune di Roncade e con il fondamentale sostegno di: CentroMarcaBanca, SCP Sistemi, Viva, Veda, Visura, Datev Koinos, Edenred, OpenDotCom e Finanza Agevolata Network.

La partecipazione è gratuita, la cittadinanza è invitata.