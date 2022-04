TREVISO - Tiziano visto da vicino. Delicato e bellissimo. La sua «pennellata veloce, quasi indefinita, sfumata». I suoi «paesaggi modernissimi». I suoi disegni preparatori, «fatti col carboncino acquarellato», così dettagliati e precisi. La diagnostica, come rivela la restauratrice Francesca Faleschini «ci ha fatto vedere sotto le ridipinture degli anni ‘80», permettendo anche di scoprire la firma del grande pittore. E la data: 1520. Torna a splendere, nel Duomo di Treviso, la pala dell’Annunciazione di Tiziano che, dopo l’impegnativo intervento di restauro, è stata riposizionata sull’altare della cappella Malchiostro , dove da oltre 500 anni si fa ammirare.

IL LAVORO

Il restauro (69 mila euro), finanziato da Save Venice Inc. con il sostegno di Christopher Todd Page, è stato presentato ieri alla città, presenti anche il sindaco Conte, il vescovo Tomasi che ha poi benedetto la pala, lo storico dell’arte della Soprintendenza Luca Maioli e il vicepresidente di Save Venice Alberto Nardi. Per l’opera del maestro cadorino è stata coinvolta un’equipe di alta specializzazione, intervenuta oltre che sulla pittura ad olio anche sul supporto ligneo. Per garantire un intervento scrupoloso, corretto e rispettoso, i restauratori, Francesca Faleschini per l’aspetto pittorico e Roberto Saccuman per la tavola, sono sempre stati affiancati e supportati da attente indagini diagnostiche, da analisi scientifiche sulla tecnica esecutiva, dei pigmenti e materiale utilizzati e da ricerche storico artistiche, tutto con la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le provincie di Belluno, Padova e Treviso. L’impegno e il considerevole investimento hanno saputo restituire straordinari risultati e soddisfazioni. Tolte le vecchie ridipinture apposte nei restauri precedenti che disturbavano l’equilibrio e la lettura generale dell’opera, è stata ritrovata la pittura originale dal potente cromatismo e sono riemerse le sapienti pennellate del giovane Tiziano.

L’EFFETTO

La pala ha riacquistato la luminosità diffusa, così la Vergine in primo piano, colta di sorpresa nell’atto di girarsi verso l’angelo che irrompe alle spalle, appare in tutta la sua grazia avvolta in un prezioso manto azzurro sopra alla rossa veste panneggiata. Dietro la protagonista, colpisce l’audace profondità della scena sottolineata dal pavimento a scacchi, chiusa da un cielo con cumuli di nubi e dalle cime cadorine, su cui si staglia la curiosa e chiacchierata “figurina” del committente, il canonico Malchiostro, che assiste all’evento. L’occasione ha permesso di verificare alcune vicende dell’opera, come il fatto che la tavola dipinta venne tagliata sul lato destro e in basso per adeguarla alla cornice, si è fatto luce sulle travagliate questioni conservative, svelando importanti novità, per molti versi inedite.

LA NOVITÀ