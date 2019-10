CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VILLORBA (TREVISO) - Un commando organizzatissimo, composto da almeno quattro malviventi, tutti con il volto travisato da un passamontagna. In appena due minuti sono riusciti a mettere a segno un, rubandonuove fiammanti allavillorbese di via Roma, sulla Pontebbana. I mezzi, caricati a bordo di un furgone, sono spariti nel nulla come i ladri che si sono dileguati senza lasciare traccia. Il colpo è avvenuto alle 3.50 circa, nella notte tra domenica e lunedì. I malviventi sono penetrati dal retro della concessionaria, attraverso la recinzione, e poi hanno preparato il colpo vero e proprio: hanno messo ko le telecamere esterne (ruberanno poi il registratore con le immagini degli occhi che inquadrano il perimetro del salone), legato con del filo di ferro il cancello principale, per ritardare l'intervento delle guardie giurate e delle forze dell'ordine e infine due dei malviventi sarebbero saliti sul tetto per scollegare l'erogazione dell'energia elettrica e mettere così temporaneamente ko il sistema d'allarme del salone.