11 litri di droga dello stupro in auto, eroina a casa arrestati due insospettabili

TREVISO - Due incensurati di 35 e 40 anni residenti a Treviso sono stati arrestati dalla polizia di Treviso con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'automobile di uno di essi, professionista del commercio, sono stati trovati 11 litri di Gamma Butirrolattone (Gbl), sostanza ipnotica conosciuta anche come «droga dello stupro», mentre nell'appartamento che condividono erano occultati composti di sintesi, cocaina ed eroina per un valore al minuto calcolato intorno ai 100 mila euro. I due sono stati trasferiti in carcere. © RIPRODUZIONE RISERVATA