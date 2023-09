Villa trasformata in un supermarket della droga nell'hinterland Trevigiano: oltre 400mila euro di contanti, tre arresti

TREVISO - Villa trasformata in un supermarket della droga. Una villetta nell'hinterland trevigiano nascondeva dentro le sue mura un ingente quantitativo di stupefacenti di vario tipo, decine di chili tra hashish, marijuana, eroina ed ecstasy. Tutto il contenuto è stato in queste ore sequestrato dai Carabinieri che hanno anche arrestato tre persone, un italiano e due albanesi per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Secondo le ipotesi della Procura della Repubblica di Treviso, che ha coordinato l'operazione, l'immobile avrebbe svolto la funzione di base logistica di spaccio su larga scala, confermate anche dalla grande quantità di denaro contante, più di 400mila euro, ritrovata nella perquisizione.