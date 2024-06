Montello, spaccio di droga tra le colline. Presi due pusher: «Via dal Veneto»

CROCETTA (TREVISO) - Centinaia di piccole cessioni di droga, dalla marijuana alla cocaina, tanto che nel tempo avevano raccolto un “portafoglio clienti” davvero ragguardevole. Episodi di spaccio tra le colline del Montello e i principali paesi della zona che non sono passati certo inosservati ai militari dell’Arma, che nelle scorse ore hanno posto fine all’attività di due pusher di origini africane, “espulsi” dal Veneto, pena il trasferimento in carcere.

I provvedimenti

A Crocetta del Montello e Pederobba, i militari dell’Arma locale, all’esito di indagini sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Veneto, emessa dal GIP del Tribunale del Capoluogo a carico di due cittadini di origine nigeriana, un 28enne e un 31enne, per reati afferenti gli stupefacenti. L’attività dei militari ha infatti consentito di documentare numerose cessioni di cocaina, hashish e marijuana, avvenute nell’ultimo biennio nella zona del “Montello”, aventi per protagonisti i due indagati: la loro attività di “piccolo spaccio” (piccolo solo riferito all’entità delle singole dosi, non certo al numero di cessioni effettuate, davvero rilevante) è risultata pacificamente non occasionale , organizzata e ripetuta nel tempo, visto anche il cospicuo “portafoglio clienti” sul quale i due stranieri potevano contare.

Gli interventi

A riprova che nonostante precedenti interventi delle Forze dell’Ordine (nel febbraio scorso, nel corso di uno specifico servizio serale finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti i militari dell’Arma avevano fermato e denunciato i due stranieri perché trovati in possesso di alcuni grammi di stupefacente), l’attività di spaccio dei due indagati non si fosse mai fermata, nel corso delle perquisizioni personali e locali operate a loro carico una volta rintracciati, nelle scorse ore, per la notifica della misura cautelare citata in premessa, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato nella disponibilità del 28enne una trentina di grammi di marijuana suddivisi in dosi ed un modesto quantitativo di cocaina, oltre a strumenti per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente ed alla somma di 500 euro, verosimile provento di attività di spaccio.