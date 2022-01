Spaccio di hashish e marjiuana, arrestati due diciottenni incensurati

CASALE SUL SILE - Nella nottata appena trascorsa a Casale sul Sile i carabinieri, in collaborazione con i colleghi del Radiomobile della Compagnia di Treviso, hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due 18enni incensurati del Trevigiano. I due giovani sono stati fermati intorno alle 22 di ieri a bordo di una Citroen C3 in via Nuova Trevigiana Lughignano di Casale sul Sile per un normale controllo. Uno dei due veniva trovato in possesso di 10 grammi di hashish e un coltello a serramanico lungo 20 centimetri (lama di centimetri 9) nascosti e al momento del controllo ha spintonato un militare, tentando la fuga (il giovane è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria anche per porto abusivo di armi e resistenza a Pubblico Ufficiale). Una prima ispezione del veicolo consentiva poi di rinvenire 1.500 euro in contanti, somma ritenuta provento di illecita attività e ulteriori 20 grammi circa di hashish occultati all’interno del cruscotto del veicolo. Dalle successive perquisizioni presso le abitazioni dei due fermati venivano poi rinvenuti e sequestrati: a casa del primo giovane più di un kg di hashish, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga, mentre a casa del secondo circa un etto di marijuana. Al termine delle formalità di rito gli arrestati sono stati posti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.