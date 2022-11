Spaccio a Montebelluna, fermato un 34enne con tre pacchetti d'hashish da 300 grammi

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Spaccio, fermato un 34enne in via Risorgimento a Montebelluna. Intervento dei militari la scorsa notte nell'ambito dell'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato un 34enne di origini marocchine già noto alle forze dell'ordine che, sottoposto a controllo, tentava di liberarsi di tre panetti di hashish già confezionati in pacchetti da 300 grammi.

Il daspo urbano allo spacciatore

Nei giorni scorsi, all'uomo era stato notificato un daspo urbano emesso dalla Questura di Treviso su proposta degli stessi Carabinieri di Montebelluna che lo avevano denunciato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. A carico del 34enne infatti, per un intero biennio, vigeva il divieto di accesso e stazionamento nei pressi di alcuni bar e locali di Montebelluna dove era solito recare disturbo agli avventori e ubriacarsi. Più volte i militari erano stati chiamati perché il 34enne era ubriaco e in maniera aggressiva aveva anche tentato di svincolarsi dai militari. Al termine delle operazioni di rito, è stato rilasciato con il prosieguo della vicenda penale.