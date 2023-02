Vende droga in piazza a Lughignano di Casale sul Sile. Fermato lo spacciatore di 26 anni

CASALE SUL SILE (TREVISO) - Fermato lo spacciatore della piazza di Lughignano di Casale sul Sile. I Carabinieri del comando provinciale hanno dato seguito ai sospetti segnalati dai cittadini di via vai anomali nella piazza di Lughignano e, dopo gli accertamenti del caso, hanno messo agli arresti domiciliari un 26enne che aveva dato vita ad una vera e propria attività di vendita di sostanze stupefacenti.

Il giro di spaccio in piazza

Gli accertamenti conseguenti hanno consentito ai militari dell’Arma di constatare che effettivamente soggetti e autovetture notate potevano fare riferimento ad un possibile “giro” di spaccio, soprattutto per la ricorrente presenza di un 26enne di origini nigeriane, da poco dimorante nella zona, ma già noto alle Forze dell’Ordine. E nelle scorse ore, è scattato il blitz dei Carabinieri a casa del 25enne trovato in possesso, complessivamente, di 2 ovuli di eroina del peso complessivo di più di 20 grammi, 1 ovulo di cocaina per 11 grammi di peso e ulteriori 2 involucri del peso complessivo di 9 grammi circa di marijuana. Il 26enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e al termine delle formalità di rito posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.