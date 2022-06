MASER - Arrestati per droga tre 20enni: due italiani e un albanese. Erano in auto con circa tre etti di hashish e 30 grammi di marijuana. I tre giovani sono stati fermati dai Carabinieri durante un posto di blocco nella notte tra il 20 e il 21 giugno verso le 2.30. A far insospettire i militari è stato il fatto che, vedendoli, l'auto con a bordo il trio ha accelleto.