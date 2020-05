Fermata in auto con 2 chili di marijuana: 24enne finisce agi arresti domiciliari

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI Venerdì sera a San Zenone degli Ezzelini, in provincia di Treviso, i carabinieri di Asolo hanno arrestato, in flagranza per detenzione di droga una 24enne di Bassano del Grappa. Durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia dei militari asolani notava, in via San Martino di San Zenone degli Ezzelini, un'autovettura ferma a bordo strada, che alla vista dei Carabinieri ripartiva in modo sospetto.



Il veicolo guidato dalla giovane veniva quindi fermato e sottoposto ad un'accurata perquisizione, che permetteva di rinvenire, all'interno del bagaglio, una busta in cellophane contenente 2,22 chili di marijuana essiccata. La droga è stata sequestrata. La donnaè stata accompagnata presso la propria abitazione di Bassano del Grappa, agli arresti domiciliari © RIPRODUZIONE RISERVATA